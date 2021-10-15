Newcastle Unıted'da hedef Haaland ve Coutinho

Prens Selman'ın satın almasıyla birlikte okların yıldız futbolcuların üzerine çevrildiği Newcastle Unıted'da bir taraftan teknik direktörlüğe Alman hoca isteniyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı konsorsiyumun İngiliz ekibi Newcastle United'ı almasından sonra, transfer çalışmalarında sıcak saatler yaşanmaya başladı.

Bir taraftan teknik direktör arayışında olan İngiliz ekibi diğer taraftan yıldız transflerle adını sıkça duyurmak istiyor.

"CITY VE PSG SEVİYESİNDE OLACAĞIZ"

Kulübün yeni ortaklarından biri olan Amanda Stavele'in daha önce, "Büyük yatırımlar tarafından yönetilen Manchester City - PSG gibi kulüplerin seviyesine çıkmaya çalışacağız. Bu büyük satın almayla kulübün dönüşümü gerçekleşecek" ifadeleri taraftarlarda büyük heyecan uyandırmıştı.

HAALAND LİSTENİN BAŞINDA YER ALIYOR

Bild gazetesinin haberine göre, kulübün yeni patronları Erling Haaland önceliğinde tüm yıldızlara talip. Ancak süperstarların takıma katılması için kulübün büyümesi gerekiyor ve ilk planda bunu gerçekleştirmek istiyorlar.

TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE ALMAN EKOLÜ İSTENİYOR

Prens Salman son yıllarda Jürgen Klopp ve Thomas Tuchel'in başarılarının ardından Alman ekolünden bir teknik adamla çalışmayı hedefliyor. Ralf Rangnick ve Lucien Favre gibi deneyimli isimler de listede.

COUTİNHO DA LİSTEDE

Siyah-beyazlıların transferdeki ilk hedefi Barcelona'dan Coutinho olsa da bununla Chelsea'deki geleceği belirsizliğini koruyan Timo Werner, Newcastle United'ın listesinde. Ayrıca Eintracht Frankfurt'tan Filip Kostic de transfer gündemlerinde yer alıyor.

Öte yandan Bayern Münih'in yıldız savunmacısı Niklas Süle'yi de radara aldılar. Bu iki yıldız futbolcu yakın dönemde St James Park'a taşınabilir. Bu transferlerin ardından daha fazla Alman futbolcunun Newcastle'a katılması bekleniyor.