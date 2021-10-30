Neymar: Bana yapılan eleştirileri umursamıyorum

Kendisine iyi bakmadığını söyleyen insanlara tepki gösteren Neymar, "İnsanların 'Neymar kendine bakmıyor' demesi saygısızlık. Kendime bakmasam 12 yıldır nasıl üst seviyede olurdum" dedi.

Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar, hakkında eleştirilerde bulunanlara ateş püskürdü.

"KENDİME BAKMASAM NASIL 12 YILDIR ÜST SEVİYEDE KALABİLİRDİM"

İnsanların kendine iyi bakmadığını söylemesine tepki gösteren Brezilyalı yıldız, "İnsanların 'Neymar kendine bakmıyor' demesi saygısızlık. Kendine bakmayan bir insan 12 yıldır nasıl üst seviyede kalabilir? Kimse bunu dikkate almıyor. Günde 24 saat kendime bakıyorum" dedi.

"BANA YAPILAN ELEŞTİRİLERİ UMURSAMIYORUM"

Bu seviyelerde kalmasının gerekli çalışmayı gerçekleştirmesine bağlı olduğunu söyleyen Neymar, "15 yıldır futbol oynuyorum ve bana yapılan eleştirileri umursamıyorum. Benim için en önemli eleştiri, kendime yaptığım eleştiridir. Sahada takımım için ne yaptığımı biliyorum." diye konuştu.

"SAHADA YAPTIKLARIMLA DEĞERLENDİRİLMEM LAZIM"

Sürekli partiler yaptığı belirtilen Brezilyalı oyuncu, "Dışarı çıkabildiğimde çıkıyorum. Ertesi gün idmanım olmadığında bunu yapıyorum. Bunun neresi sorun? Sahada yaptıklarımla değerlendirilmem lazım." diye ekledi.

PSG'de 124 maça çıkan Neymar, 88 gol ve 54 asistlik performans sergiledi.

Geçtiğimiz günlerde milli takımdaki kariyeri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki oyuncu, "Sanırım bu benim için son Dünya Kupası. Bunu son olarak görüyorum çünkü artık futbolla uğraşacak gücüm var mı, bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.