Neymar: Sanırım bu benim için son Dünya Kupası

Neymar: Sanırım bu benim için son Dünya Kupası

Katıldığı programda kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Neymar, "Sanırım 2022 benim için son Dünya Kupası. Çünkü artık futbolla uğraşacak gücüm var mı, bilmiyorum." dedi.

Brezilya futbolunun yetiştirdiği yıldızlardan biri olan Neymar'dan veda sinyali...

Paris Sanit Germain'in Brezilyalı yıldızı, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın kendisi için bir son olabileceğini söyledi.

29 yaşındaki oyuncu, Futbol için mücadele edecek gücü artık kendinde bulamadığını ifade etti.

FUTBOLA DEVAM ETME KONUSUNDA ŞÜPHELERİNİN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

DAZN'da yayınlanan Neymar & The Line Of Kings adlı belgeselde konuşan Neymar, futboldaki gerginliğin zihinsel olarak zarar verdiğini ve devam etme konusunda şüplerinin olduğunu kaydetti.

"SANIRIM 2022 BENİM İÇİN SON DÜNYA KUPASI OLACAK"

2022 Dünya Kupası'nın katılacağı son Dünya Kupası olabileceğini belirten Neymar, "Sanırım bu benim için son Dünya Kupası. Bunu son olarak görüyorum çünkü artık futbolla uğraşacak gücüm var mı, bilmiyorum. Bu yüzden elimden gelen her şeyi yapacağım. Kazanmak ve en büyük hayalimi gerçekleştirmek için her şeyi yapacağım" dedi.

İLK DÜNYA KUPASI TECRÜBESİNDE HEZİMET YAŞAMIŞTI

Brezilya Milli Takımı ile ilk defa Dünya Kupası deneyimini 2014 yılında yaşayan Neymar, turnuvadan istediğini alamadan ayrılmıştı.

Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda A Grubu'nun 7 puanla lider olarak tamamlayan Sambacılar, son 16 turunda Şili'yi, çeyrek finalde ise Kolombiya'yı mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

Yarı finalde şampiyon Almanya ile karşılaşan Brezilya, sahadan 7-1'lik hezimetle ayrılarak kendi evinde büyük bir yenilgi almıştı.

2018'DE DE KUPAYI ALAMAMIŞTI

2018'de düzenlenen Dünya Kupası'nda da sahada olan Neymar, Brezilya'nın çeyrek finalde Belçika'ya mağlup olmasıyla turnuvaya erken veda etti.

Bu zamana kadar Brezilya Milli Takımı ile 113 maça çıkan Neymar, 69 gol kaydetti.