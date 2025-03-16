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Beşiktaş'ta kötü gidişat sürüyor...

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın tek golü, 45. dakikada Uğurcan Yazğılı'dan geldi.

KONYA 9 KİŞİ KAZANDI

Ayrıca maçında 27. dakikasında Melih Bostan ile 64. dakikada Alassane Ndao, Konya ekibinde kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu mücadelenin ardından Tümosan Konyaspor 31 puana yükselirken, Beşiktaş ise 44 puanda kaldı.

SERT İFADELER KULLANDI

Konyaspor-Beşiktaş maçının ardından eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında mücadeleyi değerlendirdi.

Beşiktaş'ın tarihinden beri en kötü kadrolarından birisine sahip olduğunu belirten Kahveci, açıklamalarında sert ifadeler kullandı.

'MÜZEYE KONSUN İBRETLİK'

Kahveci, "Diğer tarafta da Ole Hoca, teknik heyet, futbolcular, aynısı Beşiktaş. İlla kupayı aldı, tarihi zaferler aldı posterler, efsane oyuncular değil bu kadro da müzeye konsun, ibretlik olsun diye." konuştu.

"KONYASPOR YÖNETİMİNE SESLENİYORUM"

Nihat Kahveci tepkisinde şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle kazananla başlayayım. Buradan Konyaspor Başkanı ve yönetimine sesleniyorum. Recep Uçar ve kadrosunu, teknik heyet, kadroda kim varsa poster yapıp müzeye asın. Helal olsun mücadelenize. Uzatmalarla birlikte 33 dakika 9 kişi oynadınız. Deniz muhteşem oynadı. Defansta kim varsa. Bu takımın posterini çekin, gururla paylaşıyoruz diye müzenin en şık yerine koyun.

"SEN QUARESMA MISIN?"

Ben hep diyorum, 'Beşiktaş kötü, bundan daha kötüsü mü olur?' ama o lafı bıraktım. 'Beşiktaş olduğu sürece, bu kadroyla daha kötüsünü görebiliriz diyorum' gördük. Futbolcular olumsuz anlamda tarihe geçti. 9 kişiye 2 tane pozisyon veriyorsun. Masuaku tuşu, Masuaku kessin, Masuaku kessin, Masuaku kessin, Muçi boş kaleye vücudunu ayarlayamıyor... Allah, Beşiktaş taraftarlarına sabır versin. Rafa Silva büyük topçusun ama rabona yapıyorsun. Sen Quaresma mısın? Skor 4-0 iken rabona denenir. Beşiktaş 11'e 11 oyunda da çok kötüydü.

"RAF ÖMRÜ İKİ AY MI?"

Böyle takım olmaz. Bu takımın raf ömrü 2 ay mı? Bana göre Beşiktaş bugün 5-0 yenildi. Derler ya otobüsle dönsünler. Hayır Beşiktaş takımı yürüyerek dönsün Konya'dan. Milli arada 15 günde dönerler. Bugün sorun futbolculardaydı. Hocalık mevzu değil. Futbolculara yazar skor. Bu mağlubiyet kara bir leke olarak geçti.

"ALLAH SABIR VERSİN"