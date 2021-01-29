Nihat Özdemir: Mart ayının ortasından itibaren seyircili oynama kararını alabiliriz

TFF Başkanı Özdemir, "Başarılı olursak mart ayının ortasından itibaren seyircili oynama kararını alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Özdemir, D-Smart televizyonunda katıldığı bir programda, maçların seyircili oynanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"PANDEMİ İYİ GİDERSE ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİ MİNİMUM YÜZDE 50 KAPASİTELİ OYNATMAK İSTİYORLAR"

Maçların seyircili oynanması için kendilerinin tek başına karar alıcı olmadığını belirten Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Burada insan sağlığı önemli. Sporcu sağlığı önemli. Bu hastalığın ciddi bir hastalık olduğunu bazı kimselerde ciddi etkiler bıraktığını görüyoruz. Kimi insan hiçbir şey olmadan bunu atlatabiliyor.

Alacağımız karar Sağlık Bakanlığı ve bizim Sağlık Kurulu'nun alacağı karardan ayrı bir karar olmaz. Pandemi iyi giderse Şampiyonlar Ligi finalini minimum yüzde 50 kapasiteli oynatmak istiyorlar. Seyircili oynayabilmek için Allah'a dua ediyorum.





"MART AYININ ORTASINDAN İTİBAREN SEYİRCİLİ OYNAMA KARARI ALABİLİRİZ"

Takımlarımız isterken ben de bunu istiyorum. Milli takımımız için Hollanda maçında seyirci desteğine çok ihtiyacımız var. Başarılı olursak mart ayının ortasından itibaren seyircili oynama kararını alabiliriz."