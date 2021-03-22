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    Nihat Özdemir: Seyircili oynama kararı 1 Nisan'da

    Nihat Özdemir: Seyircili oynama kararı 1 Nisan'da

    Nihat Özdemir, pandemi nedeniyle maçların seyircili oynanıp oynanmayacağı kararının 1 Nisan'da belli olacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2021 - 01:21
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    TFF Başkanı Nihat Özdemir, 'beUNITED' programında Türk futbolunda merak edilenleri anlattı.

    Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçlar için de konuşan Özdemir, önemli açıklamalarda bulundu.

    "ALDIĞIMIZ HER KARARDA BAKANLIKLARLA GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ"

    Özdemir yaptığı açıklamada, "Kulüpler, pandemi döneminde neredeyse %30-35 civarında gelir kaybına uğradı. Kulüplerimiz büyük sıkıntıya düştüler.

    Biz bu yolda yürürken, TFF olarak tek başımıza karar alamıyoruz. TFF'nin bir sağlık kurulu, onun pandemi grubu var. Aldığımız her kararda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ile sürekli görüşmeler yapıyoruz.

    Nihat Özdemir: Seyircili oynama kararı 1 Nisan da #1

    "1 NİSAN'DA SEYİRCİLİ OYNAMA KARARI BELLİ OLACAK"

    Bu aşamada herhangi bir şekilde seyircili oynamayı kolay görmüyoruz. 1 Nisan'a kadar seyircisiz oynatma kararımız devam edecek. 1 Nisan'da Sağlık Bakanımızla görüşüp, karar vermek istiyoruz. Bunun kararını, TFF tek başına alamaz.

    Nihat Özdemir: Seyircili oynama kararı 1 Nisan da #2

    "ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİ SEYİRCİLİ OYNAMAK İSTİYORUZ"

    Şampiyonlar Ligi finalini seyircili oynamak istiyoruz, UEFA da bunu istiyor. 1 Nisan'da Fahrettin Koca'yla yapacağımız toplantıda, o maçın seyircili oynanması için istişare edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Nihat Özdemir: Seyircili oynama kararı 1 Nisan da #3

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