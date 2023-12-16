Nijerya’da sıtma hastalığına yakalanan Kocaelispor yöneticisi hayatını kaybetti Sporcu izlemek ve futbol akademilerini ziyaret etmek için gittiği Nijerya’da sıtma hastalığına yakalanan 48 yaşındaki Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can, hayatını kaybetti.

İHA

Kocaelispor camiasını üzen haber...

Kocaelispor Asbaşkanı ve iş insanı Ekrem Can ile Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, 15 gün önce Nijerya’ya gitti.

Burada kentteki futbol akademileri ve spor tesisleri ziyaret eden Can, sporcuları izledi.

Şikayetleri devam etti

Nijerya’da kırgınlık, halsizlik ve sıtma şikayetleri yaşayan Ekrem Can’ın sorunları Kocaeli’ye döndüğünde de devam etti.

Sağlık durumu gün geçtikçe kötüye giden Can, Gebze ilçesindeki bir özel hastaneye yatırıldı.

Hayatını kaybetti

Hastalığı zatürreye dönüştüğü bildirilen Ekrem Can, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası Can’ın ölüm haberini alan Kocelispor camiasını yasa boğdu.

Cenazenin Karamürsel ilçesinde ikindi namazına müteakip kaldırılacağı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)