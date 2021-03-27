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Norveç-Türkiye -CANLI SKOR
Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başlayan Türkiye, grubun ikinci maçında Norveç ile karşı karşıya geliyor.
- Haber Merkezi
- 27.03.2021 - 18:50
- Güncelleme : 27.03.2021 - 20:05
A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya'da Norveç ile karşı karşıya geliyor.
4' GOOOOOOL.... Norveç 0-1 Türkiye (Ozan Tufan)
1' Karşılaşma başladı.
İLK 11'LER
Norveç: Jarstein, Ryerson, Ajer, Gregersen, Meling, Midtsjö, Berg, Elyounoussi, Odegaard, Haaland, Sörloth
Türkiye: Uğurcan Çakır Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.