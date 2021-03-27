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    Norveç-Türkiye -CANLI SKOR

    Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başlayan Türkiye, grubun ikinci maçında Norveç ile karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.03.2021 - 18:50
    • Güncelleme : 27.03.2021 - 20:05
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    A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya'da Norveç ile karşı karşıya geliyor.

    4' GOOOOOOL.... Norveç 0-1 Türkiye (Ozan Tufan)

    1' Karşılaşma başladı.

    İLK 11'LER

    Norveç: Jarstein, Ryerson, Ajer, Gregersen, Meling, Midtsjö, Berg, Elyounoussi, Odegaard, Haaland, Sörloth

    Türkiye: Uğurcan Çakır Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.

    Norveç-Türkiye -CANLI SKOR #1

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