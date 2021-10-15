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    N'sakala: Beşiktaş'ta mutluyum

    Alanyaspor taraftarının N'sakala'ya, "evine dön" mesajı üzerine tecrübeli sol bek "Tavsiyen için teşekkürler ama Beşiktaş'ta mutluyum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2021 - 04:07
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 04:08
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    N'sakala: Beşiktaş'ta mutluyum

    Beşiktaş'ın sol beki Fabrice N'Sakala'nın sosyal medyada bir kişiyle diyaloğu gündem oldu.

    N'Sakala, Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir maçının kadrosuna alınmamasıyla ilgili bir taraftardan soru gelince verdiği yanıt çarpıcı oldu.

    "DAHA FAZLA ÇALIŞMAM GEREKİYOR"

    Taraftarın "Başakşehir maçı kadrosunda neden kadroda yoksun" sorusuna N'Sakala, "Çünkü daha fazla çalışmam gerekiyor" yanıtını verdi.

    "BEŞİKTAŞ'TA İYİYİM"

    Bir başka taraftarın "Alanyaspor'a git" sözü üzerine ise 31 yaşındaki sol bek, "Tavsiyen için teşekkürler ama Beşiktaş'ta mutluyum" diye cevap verdi.

    N sakala: Beşiktaş ta mutluyum #1

    N sakala: Beşiktaş ta mutluyum #2

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