Oğulcan ve Taylan, İrfan Can'ı sildi

Galatasaray forması giyen Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Twitter ve Instagram'dan İrfan Can Kahveci'yi takipten çıkardı.

Fenerbahçe transferin son gününde, Galatasaray'ın da istediği oyuncu İrfan Can Kahveci ile anlaştı.

Oyuncuyu KAP'a bildiren sarı-lacivertli ekip, maliyetini 7 milyon artı 1 milyon euro bonus olarak açıkladı.

İRFAN CAN'I SİLDİLER

Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra yakın arkadaşları İrfan Can Kahveci'yi takipten çıkardı.

Öte yandan iki futbolcu, gol sevincinde İrfan Can için yaptıkları 'kahve içme' sevincinin bulunduğu fotoğraf paylaşımlarını da kaldırdı.