Haber Merkezi

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Oğuz Çetin, beynindeki damar tıkanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

61 yaşındaki futbol adamı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Çetin'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.

TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu da uzun yıllar TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü görevini üstlenen Oğuz Çetin için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: