Ajax mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Oğuzhan Özyakup, "Ajax'ı, İstanbul'da yenecek güce sahibiz, elimizden geleni yapacağız" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin C Grubu'nda Beşiktaş Ajax'a konuk oldu.

Maça kontrollü başlayan temsilcimiz Batshuayi'nin şutunun direkten dönmesiyle gole çok yaklaştı.

Oyuna ağırlığını koymaya çalışan Ajax, yer yer tehlikeli pozisyonlar oluşturarak aradığı golü 17. dakikada Steven Berghuis ile buldu.

AJAX LİDER DURUMDA

Golün ardından hücum hattındaki etkinliğine devam eden ev sahibi ekibi, 43. dakikada Sebastien Haller ile fileleri havalandırarak soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarıda da karşılık pozisyonun olduğu maçta gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın tamamlanmasıyla birlikte puansız dönen Beşiktaş, grupta son sırada yer alırken, Hollanda temsilcisi 6 puanla lider durumda.

"TARTIŞMALI BİR FAUL VAR"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Oğuzhan Özyakup, "Ajax baskılı başladı ve 2-0 öne geçtiler. İkinci yarıda önde oynamaya çalıştık, pozisyonlara girdik. Tartışmalı bir faul var. Ajax iyi bir takım, biz elimizden geleni yaptık, inşallah bir sonraki maç daha iyi bir skor alacağız" dedi.

"EKSİKLERE RAĞMEN İKİNCİ YARI İYİ OYNADIK"

Eksikler olmasına rağmen ikinci yarıda etkili oynadıklarını dile getiren Özyakup, "Takım içinde elimden geleni yapıyorum, ikinci yarı önde oynamaya ve baskı yapmaya çalıştık. Ajax'da 2-0 öne geçtiği için geri çekilmiş olabilir. Skoru bulamadık belki de bu platforma alışmamız lazım. Çok eksiklerimiz olmasına rağmen ikinci yarı daha iyi oynadık." ifadelerini kullandı.

"BU AJAX'I İSTANBUL'DA YENECEK GÜCE SAHİBİZ"

Bir dahaki maçta Ajax'ı yenebilecek güçte olduklarını vurgulayan Özyakup, "Gruptan çıkmak istiyoruz, elimizden geleni yapacağız ve puanları alacağız ve durumumuza bakacağız. Bu Ajax'ı İstanbul'da yenecek gücümüz var Ancak öncesinde Sporting Lizbon maçları var, oradan 6 puan almalıyız. " diye konuştu.