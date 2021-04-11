Oğuzhan Özyakup: Zemin çok sertti

Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Deplasman sonrası konuşan Oğuzhan Özyakup "3 puana sevindik ama zemin çok sertti" dedi.

Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup fileleri havalandırdı.

Deplasmanda BB Erzurumspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ın 26.dakikasındaki ikinci golünü atan Özyakup, şunları söyledi:

"SEVİNDİK AMA HEPİMİZ SÖYLEDİK ZEMİN ÇOK SERT DİYE"

"Aldığımız 3 puana elbette sevindik ama soyunma odasında ses yok, Cenk sakatlandığı için. Biz şimdi bir gün dinlenip tekrar başlayacağız. Hepimiz dedik maçtan önce, zemin çok sert diye. Islatılmasını istedik, kabul edilmedi.

"ISITILMA VARSA NİYE KULLANILMIYOR? ZEMİN TAŞ"

Anlıyoruz ama başka ülkelerde de yeterince soğuk şehirler var ama zeminler iyi. Isıtma varsa neden kullanılmıyor, yoksa neden yok? Bu bilmediğimiz bir sıkıntı değil. Zemin taş."