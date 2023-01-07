Oğuzhan Özyakup'a Süper Lig'den sürpriz talip

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın isteği doğrultusunda Fortuna Sittard forması giyen Oğuzhan Özyakup'un peşine düşüldü.

Sivasspor, daha önce de gündeme gelen Oğuzhan Özyakup'un peşinde.

Fortuna Sittard forması giyen 30 yaşındaki gurbetçi yıldızın transferiyle bizzat Rıza Çalımbay ilgileniyor.

Deneyimli teknik adam, Oğuzhan'ı Sivas'ta görmeyi çok istiyor.

Rıza Hoca, Oğuzhan'ı çok istiyor

Ailevi problemleri nedeniyle takımdan ayrılmaya karar veren Dia Saba'nın yerine düşünülen Oğuzhan'ın, teklife vereceği cevap bekleniyor.

Sivasspor'un ara transferde toplamda 3 takviye ile kadroyu güçlendireceği öğrenildi.

9 maçta 2 gol attı

Öte yandan geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra Hollanda ekibine transfer olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon forma giydiği 9 maçta 2 gol kaydetti.

Oğuzhan Özyakup'un Fortuna Sittard ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.