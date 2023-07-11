Okan Buruk: Angelino için beklemedeyiz Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray ile anlaştığı belirtilen Angelino transferi hakkında açıklamada bulundu. Buruk, "Angelino için beklemedeyiz" dedi.

ensonhaber.com Geçtiğimiz yılın şampiyonu Galatasaray yeni sezon için çalışmalarını devam ettiriyor. Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılılar, sabah antrenmanında yenileme çalışması gerçekleştirdi. Taktik çalıştılar Basına açık gerçekleştirilen akşam antrenmanında ise futbolcular ısınma ve pas çalışmasının ardından taktik çalışması yaptı. Teknik direktör Okan Buruk'un da pas çalışmasında yer aldığı antrenmanda, futbolcuların istekli mücadelesi dikkati çekti. Galatasaray, Avusturya kampına yarın çift antrenmanla devam edecek. "Angelino haberi yeni geldi, beklemedeyiz" Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk antrenman sonrası açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, RB Leipzig'de forma giyen İspanyol futbolcu Angelino'nun transferinin bitmesini beklediklerini söyledi. Antrenmanda basın mensuplarının Angelino'nun transferinin tamamlandığına yönelik duyumları sorması üzerine Buruk, "Angelino haberi yeni geldi, beklemedeyiz." ifadesini kullandı.