Okan Buruk'a 5 maçlık men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç men cezası verdi.

Medipol Başakşehir'in Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe maçında oyuncusu Rafael'in oyundan atılması sonrası hakeme itiraz etmiş ve kırmızı kart görmüştü.

Buruk ayrıca, maçın hakemi Bahattin Şimşek'e, "5 para etmezsin" demişti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) da, Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'yle oynadığı maçta Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile oyuncular İrfan Can Kahveci ve Rafael için cezaları açıkladı.

OKAN BURUK'A 5 MAÇ, İRFAN CAN'A İSE 1 MAÇ CEZA VERİLDİ

Kurul, Okan Buruk'a 5 maç men cezası verildiğini duyurdu.

Oyunculardan kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'ye 1 maç, Rafael'e ise para cezası ve ihtar verildi.

Kasımpaşa maçında beş maçlık cezanın bir maçını çeken Okan Buruk, cezasında indirime gidilmemesi halinde Süper Lig'deki Alanyaspor, BB Erzurumspor, Ankaragücü maçları ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tuzlaspor maçında takımın başında olmayacak.

PFDK'DAN BAŞAKŞEHİR'LE İLGİLİ AÇIKLAMA

PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, 23.12.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası yapılacak flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK teknik sorumlusu OKAN BURUK'un, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-c ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK teknik sorumlusu OKAN BURUK'un, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK teknik sorumlusu OKAN BURUK'un, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu RAFAEL PEREIRA DA SILVA'nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu RAFAEL PEREIRA DA SILVA'nın, ihraç edilmesine rağmen yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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