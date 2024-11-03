Okay Yokuşlu'dan gol açıklaması: Canı sağ olsun hakemimizin

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Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da Okay Yokuşlu açıklamalarda bulundu.

"HAKEMİMİZİN CANI SAĞ OLSUN"

Karşılaşmayı değerlendiren Okay Yokuşlu, "Bu şekilde yenilmek çok üzücü. Hayal kırıklığı. Basit goller yedik. Öne geçmemize rağmen maçı galip bitirebilirdik. Çok üzgünüz. İyi mücadele ettik aslında" dedi.

İptal edilen golüne dikkat çeken Okay Yokuşlu, "Maçı kazanmak için çok fırsatımız vardı. Benim golüm var. Onun gol olduğunu düşünüyorum. Canı sağ olsun hakemimizin. Onun da işi kolay değildi. Canı sağ olsun" şeklinde konuştu.