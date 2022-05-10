Okul Sporları Gençler-Yıldızlar Türkiye Birinciliği Müsabakalarında ilk gün tamamlandı

9 Mayıs’ta İstanbul Silivri’de yer alan TGF Silivri Golf Tesisleri’nde başlayan müsabakada, 9 ilden gençler kategorisinde 57, yıldızlar kategorisinde 78 sporcu sahaya çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Silivri Belediyesi ve Türkiye Golf Federasyonu’nun işbirliği ile gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler-Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları TGF Silivri Golf Tesisleri’nde başladı.

9 Mayıs’ta İstanbul Silivri’de yer alan TGF Silivri Golf Tesisleri’nde başlayan müsabakada, 9 ilden gençler kategorisinde 57, yıldızlar kategorisinde 78 sporcu sahaya çıktı.

TGF Silivri Golf Sahası’nda oynanan Gençler Kategorisinin ilk raundunun sonunda erkeklerde Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi’nden Tunç Aslan 37 stableford skorla birinci, Vehbi Koç Vakfı Vehbi Koç Özel Lisesi’nden Mert Karabıyık 37 stableford skorla ikinci, TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nden Fırat Genelioğlu 36 stableford skorla üçüncü, genç kızlarda Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Lisesi’nden Su Kabil 37 stableford skorla birinci, İstek Özel Atanur Oğuz Anadolu Lisesi’nden Yasemin Zeynep Tatar 34 stableford skorla ikinci, Özel Konyaaltı Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi’nden Sümeyye Nur Güller 32 stableford skorla üçüncü oldu.

TGF Silivri Golf Akademi Sahası’nda oynanan Yıldızlar A kategorisinin birinci raunudun ardından erkeklerde Çağrıbey Ortaokulu’ndan Yasir Arda Özdemir 22 stableford skorla Özel Ankara ABC Ortaokulu’ndan Semih Engez 21 stableford skorla ikinci, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Özel 125. Yıl Ortaokulu’ndan Can Uğutmen 19 stableford skorla üçüncü, genç kızlarda Özel Odak Ortaokulu’ndan Duru Taşkın 23 stableford skorla birinci, Büyük Kılıçlı Ortaokulu’nda Elif Naz Akıncı 20 stableford skorla ikinci, Özel Konyaaltı Bahçeşehir Koleji Ortaokulu’ndan Asya Altıntaş 20 stableford skorla üçüncü sırada yer aldı.

Yıldızlar B Kategorisinde, Özel Eyüboğlu Çamlıca Ortaokulu’ndan Ahmet Kuran 26 stableford skorla birinci, Hisar Eğitim Vakfı Özel Hisar Ortaokulu’ndan Özer Eren Sözer 22 stableford skorla ikinci, Özel Üsküdar S.E.V Ortaokulu’ndan Can Bilgisu 21 stableford skorla üçüncü, genç kızlarda Hasan Polatkan Ortaokulu’ndan Sena Çakır 18 stableford skorla birinci, Özel Çekmece Doğa Ortaokulu’ndan İnci Deliorman 15 stableford skorla ikinci, Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Ortaokulu’ndan Ada Zorbozan 15 stableford skorla üçüncü basamakta bulunuyor.

Okul Sporları Gençler-Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları, 10 Mayıs’ta oynanacak final raundunun ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.