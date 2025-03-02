Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ta yıllar sonra bir ilki başardı

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Beşiktaş'ta iyi gidişat sürüyor...

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 2-0 yendi.

Siyah beyazlıların gollerini Joao Mario ve Semih Kılıçsoy attı.

ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Süper Lig'de 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Beşiktaş, üst üste 4. galibiyetini elde etti.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Ole Gunnar Solskjaer ile çıktığı son dört Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, Ocak-Şubat 2015'ten (Slaven Bilic) bu yana ilk kez yabancı bir teknik direktör ile dört karşılaşmalık seri yakaladı.

9 MAÇTA 7 GALİBİYET

Ole Gunnar Solskjaer döneminde Beşiktaş, 9 maçta 7 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Bilic'in 2014-2015 sezonunda 17 ila 20. haftalar arasında Gençlerbirliği, Mersin İY, Çaykur Rizespor ve Bursaspor'a karşı elde ettiği bu serinin ardından Beşiktaş; Valerien Ismael, Fernando Santos ve Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Süper Lig'de ardı ardına 4 kez 3 puan sevinci yaşayamamıştı.

Ismael ile Bronckhorst, en fazla 3 maçlık galibiyet serileri yakalayabilmişti.