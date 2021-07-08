2020 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak

Japonya Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa, Tokyo 2020'nin koronavirüs delta varyantı nedeniyle seyircisiz olarak düzenleneceğini açıkladı.

2020 Tokyo Olimpiyatları geçen sene koronavirüs nedeniyle düzenlenememişti. 2021'e ertelenen organizasyon, bu sene de Delta varyantı nedeniyle istenilen şekilde yapılamayacak.

Bugün yapılan açıklamada Japonya'nın Tokyo kentinde, Olimpiyat Oyunları'na 2 hafta kala OHAL (Olağan Üstü Hal) ilan edilmişti.

OHAL 22 Ağustos'a kadar devam edecek. Olimpiyatlar ilk kez OHAL koşullarında yapılacak.

OLİMPİYATLAR SEYİRCİSİZ

Japonya Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa, Tokyo 2020'nin koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz düzenleneceğini açıkladı.

Suga açıklamasında "Tokyo 2020'nin başlangıcına 2 hafta kala OHAL ilan etmek istediğimiz bir önlem değildi. Ancak salgının seyri bizi bu kararı almaya zorladı. Oyunlarda seyirci olmama ihtimali tahmin ettiğimiz bir durumdu" ifadelerini kullandı.

BİLET İADESİ YAPILACAK

Tokyo 2020 için satılan biletlerin iadesi yapılacak.

23 Temmuz'da başlayacak Tokyo 2020 öncesinde Japonya'daki vaka sayıları son dönemin en yüksek seviyesine ulaştı.

Çarşamba günü açıklanan 920 yeni vaka, 13 Mayıs'tan beri binin altına düşen vaka sayılarından sonraki en ciddi artış olarak kayıtlara geçti.