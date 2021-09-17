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Olympiakos Antwerp'i 2-1 yendi
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakipleri olan Olympiakos ve Antwerp karşı karşıya geldi. İki takımın da etkili oyun sergilediği karşılaşmada 2-1 galibiyetle ayrılan Olympiakos oldu.
- Haber Merkezi
- 17.09.2021 - 00:34
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin grubunda bulunan Olympiakos ve Antwerp karşı karşıya geldi.
İki takım da 90 dakika boyunca mücadeleci oyun sergilerken sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan Yunan temsilcisi Olympiakos oldu.
SAMATTA İLK GOLÜNÜ ATTI
Maça etkili başlayan Olympiakos'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada El-Arabi ve 87. dakikada da Reabciuk getirdi.
Antwerp'in ise tek golünü Fenerbahçe'den kiralanan Samatta attı. Böylece forvet oyuncusu ilk defa golle buluştu.
Yeni takımıyla çıktığı maçta etkili bir oyun sergileyen Tanzanyalı golcünün forvetteki alternatifi de sarı lacivertlilerin eski oyuncusu Michael Frey oldu.