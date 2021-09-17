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Olympiakos Antwerp'i 2-1 yendi

Olympiakos Antwerp'i 2-1 yendi

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakipleri olan Olympiakos ve Antwerp karşı karşıya geldi. İki takımın da etkili oyun sergilediği karşılaşmada 2-1 galibiyetle ayrılan Olympiakos oldu.