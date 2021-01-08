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    Omar Elabdellaoui: Her gün daha da iyiye gidiyorum

    Omar Elabdellaoui: Her gün daha da iyiye gidiyorum

    Yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlayan ve gözlerinden yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, sağlık durumu hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2021 - 21:35
    • Güncelleme : 08.01.2021 - 22:04
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    Yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlayan ve gözlerinden yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

    Elabdellaoui, sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

    "POZİTİF KALMAYA ÇALIŞIYORUM"

    "Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Durumum her gün daha iyiye gidiyor. Bu yüzden mutluyum. Bu zorlu dönemde pozitif kalmaya çalışıyorum.

    "HER ŞEYİN DAHA İYİYE GİDECEĞİNE İNANIYORUM"

    Aldığım tıbbi desteğe ve etrafımda benimle ilgilenen insanlara güveniyorum. Onların desteğiyle gelecekte her şeyin daha iyiye gideceğine inanıyorum.

    "TÜM TÜRK HALKINA MİNNETTARIM"

    Tüm Türk halkının desteğine minnettarım. Benim durumumu her gün arayıp soran Sayın Sağlık Bakanına teşekkür ediyorum."

    Omar Elabdellaoui: Her gün daha da iyiye gidiyorum #1

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