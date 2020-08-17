Galatasaray, Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui'yi transfer ettiğini duyurdu.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Olympiacos forması giyen Omar Elabdellaoui'yi resmen kadrosuna kattı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Cumartesi günü İstanbul'a gelen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

GALATASARAY, TRANSFERİ KAP'A BİLDİRDİ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2020-2021 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti,

2021-2022 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti,

2022-2023 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti."

Omar Elabdellaoui resmen Galatasaray'da VİDEO