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    Omar Elabdellaoui resmen Galatasaray'da

    Galatasaray, Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui'yi transfer ettiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2020 - 18:43
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    Omar Elabdellaoui resmen Galatasaray'da

    Galatasaray, geçtiğimiz sezon Olympiacos forması giyen Omar Elabdellaoui'yi resmen kadrosuna kattı.

    3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

    Cumartesi günü İstanbul'a gelen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

    GALATASARAY, TRANSFERİ KAP'A BİLDİRDİ

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

    2020-2021 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti,

    2021-2022 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti,

    2022-2023 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti."

    Omar Elabdellaoui resmen Galatasaray'da VİDEO

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    Omar Elabdellaoui resmen Galatasaray da #1

    Omar Elabdellaoui resmen Galatasaray da #2

    Omar Elabdellaoui resmen Galatasaray da #3

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