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Omar Elabdellaoui resmen Galatasaray'da
Galatasaray, Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui'yi transfer ettiğini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 17.08.2020 - 18:43
Galatasaray, geçtiğimiz sezon Olympiacos forması giyen Omar Elabdellaoui'yi resmen kadrosuna kattı.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Cumartesi günü İstanbul'a gelen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
GALATASARAY, TRANSFERİ KAP'A BİLDİRDİ
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2020-2021 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti,
2021-2022 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti,
2022-2023 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti."
Omar Elabdellaoui resmen Galatasaray'da VİDEO.