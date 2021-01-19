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    Omar Elabdellaoui taburcu oldu

    Omar Elabdellaoui taburcu oldu

    Yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Omar Elabdellaoui taburcu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2021 - 19:23
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 19:30
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    Havai fişek patlaması sonucu gözünden ciddi şekilde yaralanan ve 18 gündür hastanede tedavi gören Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui ile ilgili Galatasaray'dan sevindirici haber geldi.

    TEDAVİSİNİ EVİNDE SÜRDÜRECEK

    Sarı-kırmızılı ekibinin sosyal medyadan yapılan açıklamada "Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital'dan taburcu olmuştur. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir" ifadeleri kullanıldı.

    Omar Elabdellaoui taburcu oldu #1

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