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Omar Elabdellaoui taburcu oldu
Yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Omar Elabdellaoui taburcu oldu.
- Haber Merkezi
- 19.01.2021 - 19:23
- Güncelleme : 19.01.2021 - 19:30
Havai fişek patlaması sonucu gözünden ciddi şekilde yaralanan ve 18 gündür hastanede tedavi gören Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui ile ilgili Galatasaray'dan sevindirici haber geldi.
TEDAVİSİNİ EVİNDE SÜRDÜRECEK
Sarı-kırmızılı ekibinin sosyal medyadan yapılan açıklamada "Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital'dan taburcu olmuştur. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir" ifadeleri kullanıldı.