Omar Elabdellaoui taburcu oldu

Omar Elabdellaoui taburcu oldu

Yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Omar Elabdellaoui taburcu oldu.

Havai fişek patlaması sonucu gözünden ciddi şekilde yaralanan ve 18 gündür hastanede tedavi gören Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui ile ilgili Galatasaray'dan sevindirici haber geldi.

TEDAVİSİNİ EVİNDE SÜRDÜRECEK

Sarı-kırmızılı ekibinin sosyal medyadan yapılan açıklamada "Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital'dan taburcu olmuştur. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir" ifadeleri kullanıldı.