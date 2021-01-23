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    Onyekuru İstanbul'da

    Onyekuru İstanbul'da

    Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Monaco'nun Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, İstanbul'a geldi.
    • İHA
    • 23.01.2021 - 05:19
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    Galatasaray'ın görüşmelere başladığını bildirdiği Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, İstanbul'a geldi. Onyekuru, Fransa'nın Paris şehrinden İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

    GALATASARAY KAP'A  BİLDİRMİŞTİ

    23 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak. Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) geçici transferi için görüşmelere başladığını bildirmişti.

    Henry Onyekuru, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında da Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

    Nijeryalı futbolcu, bu sezon Monaco ile 4 resmi maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.
    Genç futbolcu, tekrar Galatasaray’a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

    Onyekuru İstanbul da #1

    Onyekuru İstanbul da #2

    Onyekuru İstanbul da #3

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