Onyekuru, yeniden Galatasaray'da

Monaco'yla anlaşmaya varan Galatasaray, Henry Onyekuru'yu yeniden kadrosuna kattı.

Galatasaray eski oyuncusu Henry Onyekuru'yla yeniden anlaşmaya vardı.Onyekuru için 250 bin euroluk kiralama bedeli ödenecek. Zorunlu satın alma opsiyonu da ortadan kalktı.

CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DA OLMASI BEKLENİYOR

Onyekuru’nun Cuma günü İstanbul’da olması ve takıma katılması bekleniyor.

Bu sezon Monaco formasıyla sadece 4 maça çıkıp, 135 dakika forma giyebilen Nijeryalı oyuncu, geçen sezon da Galatasaray'da 10 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

Yıldız oyuncu pandemi sebebiyle ertelenen ligde, yaz sezonu maçlarına Fransız ekibinin izin vermemesi sebebiyle çıkamamış ve Fransa'ya geri dönmek zorunda kalmıştı.