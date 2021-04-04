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    Orkun Kökçü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı

    Test sonucunu Twitter paylaşımı ile duyuran Orkun, "Maalesef korona testim pozitif çıktı. Umuyorum en kısa zamanda iyileşip sahalara döneceğim." ifadelerini kullandı.
    • AA
    • 04.04.2021 - 15:19
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    Orkun Kökçü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı

    Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    "EN KISA ZAMANDA İYİLEŞİP SAHALARA DÖNECEĞİM"

    Test sonucunu Twitter paylaşımı ile duyuran Orkun, "Maalesef korona testim pozitif çıktı. Umuyorum en kısa zamanda iyileşip sahalara döneceğim." ifadelerini kullandı.

    20 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde ligde gösterdiği başarılı performans üzerine Hollanda Ligi'nde 21 yaş altı oyuncular arasında "ayın futbolcusu" seçilmişti.

    Orkun Kökçü nün koronavirüs testi pozitif çıktı #1

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