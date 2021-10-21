Royal Antwerp karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularına cevap veren Osayi Samuel, "Sonuna kadar savaşacağız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Belçika takımı Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini bir sonraki maça erteledi.

Karşılaşmadan sonra oynanan oyun hakkında demeçlerde bulunan Osayi Samuel, "Bizim açımızdan kötü bir sonuç oldu. Özellikle ilk yarıya yavaş başladık, tutuk başladık ama maalesef üçüncü golü bulamadık, üçüncü gol çok önemliydi.

"NE YAZIK Kİ ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULAMADIK"

Devre arasında hocamız üçüncü golün öneminden bahsetti. Biz de baskı yaptık ama ne yazık ki o golü bulamadık. Bu sonuç hayal kırıklığı ama sonuna kadar savaşacağız. Bugün takım olarak savaşmamıza rağmen istediğimiz sonucu elde edemedik." diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN İKİNCİ PENALTISINI GOLE ÇEVİRMESİYDİ"

Valencia hakkında değerlendirmede bulunan Samuel, "Valencia çok tecrübeli bir oyuncu. İlk penaltıyı kaçırdıktan sonra ben ikinciyi atacağından emindim. O büyük bir futbolcu, önemli olan ikincisini gole çevirmekti" ifadelerini kullandı.