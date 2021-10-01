Osman Şahan Türkiye’deki Transferleri Analiz Etti!

Osman Şahan Türkiye’deki transferlerin neden hep yabancı olduğu konusunda açıklamalar yaptı. Players and more sportmanagment GMBH Ceo’su olan Şahan, aynı zamanda kardeşi Olcay Şahan’ın da menajeri.

Osman Şahan Türkiye’deki Yabancı Futbolcu Artışının Nedenleri

Türkiye’de futbolcu yetişmiyor gibi bir görüşü yanlış bulan Osman Şahan, yabancı transferlerin nedenlerini, genellikle profesyonel bir şekilde takımlarını taşıdıkları için tercih edildiğini söylüyor. Birçok takımdan gerçekleşen transferler, futbolda takım ruhunun daha yaygın olmasını ve yabancı oyuncunun da daha iyi bir performans göstermesini sağlıyor.

Özellikle liglerde düşük olan takımların, profesyonel ve yabancı futbolcularla çalışmalarını doğal olarak takımın da kendini iyi hissetmesini, dolayısıyla daha etkili saha oyunları gerçekleştirmelerini sağlıyor. Türkiye’de yabancı oyuncular olduğu gibi dünyada da bu strateji uygulanarak, futbolcuların performanslarını ve kendine olan güvenlerini artırıyor.

Futbolda Transfer Stratejisi Nedir?

Oyuncun performansının iyi olması takımın performansını yükselteceği anlamına gelmez. Çok iyi bir oyuncu, kötü bir takımda oynamaya başladığında, bu onun da performansını düşürecektir. Bu nedenle her zaman oyuncun tutkusu ve inancına bakmak, takıma inanması, takımın oyuncularına inanması transfer stratejisi için etkili olacaktır.

Yabancı transferlerin Türkiye’de futbolcu yetişmediğine dair bir gösterge olmadığını söyleyen Osman Şahin, bunun bütün dünyada geçerli olduğunu ve yabancı Türkiyeli ayrımından çok, takımın performansına katkısının tartışılması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Olcay Şahan Hakkında Neler Düşünüyor?

Osman Şahan, Olcay’ın abisi olarak, futbola olan tutkusun yüksek olduğunu ve özellikle geçen zamanda da profesyonelliğin ne kadar önemli olduğunu keşfettiklerini söyledi. Beraber çıktıkları bu yolculukta, oyuncu ile menajerliği, abi kardeşlikten ayrı tuttuklarını da belirtti. Futbol tarihini, transferlerini ve ligleri takip ederek, Türkiye’de yeni bir futbol anlayışının benimsenmesi için çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Türkiye’nin en iyi futbol takımlarına sahip olduğunu, özellikle Avrupa’nın uyguladığı stratejilere göre birlik ve beraberliğin daha yoğun olduğunu söyledi. Türkiye’de yabancı futbolcuların da severek takımlarıyla mücadele ettiğini vurgulayan Osman Şahan, karşılaştırma yapmaktan çok, eksiklerin neler olduğunu analiz etmenin öneminden bahsetti. Transferler için gelecekte de yabancıların yoğun olarak Türkiye’de yer almasının iyi bir etki uyandırdığına değindi.