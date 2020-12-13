Euro
9.5289
0.27%
Dolar
7.8549
0.16%
Altın
464.56
0.16%
Borsa
1.371
1.28%
Bitcoin
149.753
1.47%
EXEN Coin
10.89
3.12%
13ºC
İstanbul
Sağanak yağış 13 C

    Otto Bariç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

    Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Hırvat teknik adam Otto Bariç, koronavirüse yakalanmasının ardından 87 yaşında yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2020 - 23:40
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Otto Bariç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

    Hırvatistan basınında yer alan haberlerde, koronavirüse yakalanarak sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından on gün önce hastaneye kaldıran ve oksijen tedavisi uygulanan Hırvat futbol adamının, verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği belirtildi.

    1964 YILINDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNE BAŞLAMIŞTI

    Futbolculuğu döneminde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in Metalac ve Lokomotiv takımlarında forma giyen Bariç, teknik direktörlük kariyerine ise 1964 yılında başlamıştı.

    Otto Bariç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti #1

    1997-98 YILLARINDA FENERBAHÇE'DE GÖREV ALDI

    Fenerbahçe'de 1997-98 yıllarında görev alan Bariç, kariyerinin en önemli başarılarına ise Avusturya ekipleri Rapid Wien ve Casino Salzburg takımlarında imza attı.

    Rapid Wien'le 3 lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupa Galipleri Kupası finali, Casino Salzburg'la da iki lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupası finali başarılarını elde eden Otta Baric, teknik direktörlük kariyerini son yıllarında ise Avusturya, Hırvatistan ve Arnavutluk milli takımlarında görev aldı.

    Otto Bariç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir