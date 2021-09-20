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    Oyundan alınan Lionel Messi hocasının elini sıkmadı

    Oyundan alınan Lionel Messi hocasının elini sıkmadı

    Olympique Lyon karşısında 76 dakika sahada kalan Lionel Messi, oyundan alındığı esnada hocası Mauricio Pochettino'nun uzattığı eli sıkmayarak tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2021 - 04:32
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 04:43
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    Bu senenin ses getiren transferi olan Lionel Messi ve PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino arasında gergin anlar yaşandı.

    Ligin 6. haftasının son karşılaşmasında PSG, Parc des Princes Stadı'nda Olympique Lyon'u ağırladı.

    MESSİ İLK DEFA TARAFTARIN KARŞISINA ÇIKTI

    Neymar ve İcardi'nin golleriyle sahadan galip ayrılan PSG ligdeki puanını 18'e yükselterek liderliğini korudu.

    İlk kez kendi taraftarlarının önünde oynayan Messi, 76. dakika süre aldı. Neymar ve Kylian Mbappe ise 90 dakika sahada kaldı.

    Maçın 76. dakikasında oyundan alınan Arjantinli yıldız, hocasına karşı tepkisini saklayamadı.

    Oyundan alınan Lionel Messi hocasının elini sıkmadı #1

    HOCASININ ELİNİ SIKMAYARAK, TRİBÜNE GİTTİ

    Pochettino, Messi'yi oyundan çıkarırken yerine Achraf Hakimi'yi dahil etti. Bu karardan memnun kalmayan arjantinli yıldız, vatandaşı hocasının elini sıkmazken doğrudan tribüne gitti.

    Kulübede bazı takım arkadaşları da Messi'nin bu davranışını izlerken o ana şahit olan kişiler şaşkınlığını koruyamadı.

    Oyundan alınan Lionel Messi hocasının elini sıkmadı #2

    Oyundan alınan Lionel Messi hocasının elini sıkmadı #3

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