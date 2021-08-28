Oyundan alınan Mario Balotelli'nin tepkisi

56. dakikada oyundan alınan Mario Balotelli yedek kulübesinde sinirlerine hakim olamadı.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu üçüncü haftada maçında Adana Demirspor ile İttifak Holding Konyaspor, 1-1 berabere kaldı.

Üçüncü haftada iki takımın puanları paylaştığı maça ise Adana Demirsporlu Mario Balotelli'nin tepkisi damga vurdu.

Çalkantılı hayatı, skandalları ve hırçın kişiliği ile tanınan Balotelli, bilindik tavırlarına bir yenisini daha ekledi.

OYUNDAN ALINDI, ÇİLEDEN ÇIKTI

Yıldız futbolcu, hocası Samet Aybaba tarafından 56. dakikada oyundan alındı.

Yedek kulübesine gelen Balotelli adeta çileden çıktı.

Etrafına öfke saçan İtalyan futbolcu eline geçirdiklerini yere çaldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anlar yayıncı kuruluşun kameralarına yasırken, söz konusu görüntüler de sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.