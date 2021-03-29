Ozan Tufan: İngiltere'de oynamak isterim

Milli yıldızımız Ozan Tufan, Letonya karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin ardından kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam etmek istediğini söyledi.

A Milli Takımımızın Letonya ile oynayacağı maç öncesinde oyuncularımızdan Ozan Tufan basın toplantısında konuştu.

"İKİ MAÇTA DA BÜYÜK MÜCADELE EDEREK KAZANDIK"

İki önemli galibiyet aldığımızı belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Çok iyi futbolcularımız, çok değerli bir hocamız var. Bu ailenin bir ferdi olmaktan dolayı onur duyuyorum. Kağıt üstünde favori gözükmesek de iki maçta da büyük mücadele ederek kazanmayı başardık. Ülkeme katkı sağladığım için ayrı bir mutluluk yaşıyorum" dedi.

Ozan Tufan: Oynamak istediğim yer Premier Lig

"PREMİER LİG'DE KENDİMİ GÖRMEK İSTİYORUM"

Kariyer hedefi sorulan milli yıldız, "Yeni başlıyoruz daha. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var, çok önemli. Her futbolcu gibi benim de hayalim yurt dışında kendimi göstermek, oralarda ülkemi temsil edebilmek. Premier Lig'de kendimi görmek istiyorum, inşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir" diye konuştu.