Pablo Sarabia: Beşiktaş'ı kendi sahamızda da yenmek istiyoruz

Pablo Sarabia: Beşiktaş'ı kendi sahamızda da yenmek istiyoruz

Beşiktaş galibiyetinin ardından demeçlerde bulunan Pablo Sarabia, "İyi bir maç çıkardık ve kazandık. Şimdi hedefimiz içeride Beşiktaş'ı yenmek" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş'ı yenerek 3 puanla tanışan Sporting Lizbon, grupta üçüncü sıraya yükseldi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Lizbon'un hücum oyuncusu Pablo Sarabia, "Çok önemli bir galibiyet aldık. İlk 2 maçımızda 2 yenilgi almıştık, iyi başlayamamıştık. Bugün defansta iyiydik.

"BEŞİKTAŞ'I İÇERDE DE YENMEK İSTİYORUZ"

İyi bir maç çıkardık ve 3 puan kazandık. İlk 3 puanımızı almak önemli, evimizde de Beşiktaş'ı yenerek 6 puana yükselmek istiyoruz. Şimdi hedefimiz içerideki maçımızı kazanmak" diye konuştu.

"SPORTİNG'DE İLK GOLÜMÜ ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Sporting'de ilk golünü attığını belirten Sarabia, "Sporting'deki ilk golüm nedeniyle mutluyum. Takıma adapte olmak ve farklı sisteme alışmak biraz süre aldı." ifadelerini kullandı.