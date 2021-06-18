Paletli yüzmede Kaan Kahraman, dünya ikincisi oldu

17. CMAS Paletli Yüzme Dünya Gençler Şampiyonası'nda milli sporcu Kaan Kahraman, 50 metre su üstünde dünya ikincisi oldu.

Genç sporcularımızdan Avrupa ve dünyada başarılı dereceler gelmeye devam ediyor.

17. CMAS Paletli Yüzme Dünya Gençler Şampiyonası'nda milli sporcu Kaan Kahraman, 50 metre su üstünde dünya ikincisi oldu.

16.28 SANİYELİK DERECE

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, İtalya'da düzenlenen şampiyonada Kaan'ın 16.28 saniyelik derecesiyle ikinci sırayı elde ettiği belirtildi.

Yunanistan'dan Greorgios Kaltsoukalas'ın ise 16.09 saniyeyle birinci olduğu aktarıldı.

MİLLİ TAKIM 4. OLDU

Kadınlar 4X200 metre bayrak yarışında ise Beril Ülker, Adasu Ramazanoğlu, Zeynep Elbir ve Hazal İrem Ateş'ten oluşan milli takımın ise 4. olduğu ifade edildi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, Kaan'ın önemli bir başarıya imza attığını belirterek, "Bayrağımızı genç sporcularımız sayesinde bir kez daha dalgalandırdık. Kendisini ve takım arkadaşlarını, teknik ekibi ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Sualtı sporları ailemize ve ülkemize gurur ve mutluluk yaşatmaya devam ediyorlar. Yarışmalar yarın da devam edecek. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.