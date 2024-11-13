Panathinaikos taraftarlarından Filistin'e destek

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunan Panathinaikos takımı ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi.

EuroLeague karşılaşması sırasında Filistin'e destek mesajı verildi.

"SOYKIRIMI DURDURUN" PANKARTI

Atina'daki OAKA Stadı'nda oynanan maçta, Panathinaikos taraftarları salonu hem Filistin hem de Lübnan bayrakları dalgalandırdı.

Maccabi Tel Aviv'e karşı oynanan maçta, Panathinaikos'lu sporseverler, üzerinde "Soykırımı durdurun, Filistin'e özgürlük" yazılı dev bir pano da açtı.

Karşılaşmayı Panathinaikos, 93-87 kazandı.