Galatasaray beraberliğinin ardından açıklamalarda bulunan Patrick van Aanholt, "

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. maçında Galatasaray, Marsilya ile berabere kalarak liderliğini sürdürdü.

"KAZANAMAZSANIZ KAYBETMEYECEKSİNİZ"

Maçın ardından Patrick van Aanholt, "Bugünün zorlu geçeceğini biliyorduk ama buradan bir puan çıkardık. Kazanamazsanız kaybetmeyeceksiniz. Biz de buradan bir puanla dönüyoruz" dedi.

"DÜRÜST BİRİYİM, PENALTI OLSAYDI SÖYLERDİM"

Maç sırasındaki penaltı pozisyonuyla ilgili konuşan 31 yaşındaki sol bek, "Penaltı olmadığını biliyordum. O bana dokundu ve kendini yere bıraktı. Ben dürüst biriydim. Penaltı olsaydı söylerdim" diye konuştu.

"DÖRT PUANLA LİDERİZ"

Gelecek için ise Aanholt, "Bugün evimize gideceğiz. Lokomotiv'e karşı hazır olacağız. Dört puanımız var ve lideriz" ifadelerini kullandı.

Aanholt, maçın ardından yaptığı paylaşımda tartışma yaşadığı Matteo Guendouzi'ye yönelik sert bir paylaşımda bulundu.

Guendouzi'yi hedef alan Aanholt, "VAR, yanıldığını ispat ettikten sonra çeneni kapa. Kafanın rahatlaması için o peruğu kafandan çıkarmam gerek cüce" notunu düştü.