Paul Pogba, vegan krampon giyen ilk futbolcu oldu

Manchester United'ın yıldız orta saha oyuncusu Paul Pogba, vegan krampon giymeye başladı.

2016 yılında 121 milyon euro gibi bedelli Manchester United'a transfer olarak, futbol camiasının en pahalı oyuncularından sayılan Paul Pogba bir ilke imza attı.

Ünlü tasarımcı Stella McCartney ile yaptığı işbirliği sonucunda dünyanın ilk vegan kramponlarını giydi.

GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİNDEN ÜRETİLDİ

Fransız futbolcu, uzun zamandır moda ve tasarımları yakından takip ederek, farklı saç stilleriyle sürekli gündeme geliyordu. Pogba bu kez kramponları ile

kameraları üzerine çekti. Geri dönüşüm ve vegan malzemelerden üretilen krampon Adidas’ta satışa çıktı.

KRAMPONUN FİYATI 3 BİN 125 TL

Karantina döneminde moda tasarımcısı Stella McCartney ile işbirliği yapma kararı alan Pogba, adidas’ın Predator Freak isimli vegan kramponunu piyasaya sürdü. Sınırlı sayıda üretilen kramponun bağcıksız modelinin fiyatı 236 Sterlin (3 bin 125 TL), bağcıklı modeli ise 211 Sterlin (2 bin 794 TL) olarak belirlendi.

"MODA TASARIMLARINA BÜYÜK İLGİM VAR"

28 yaşındaki futbolcu, Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi’nde Atalanta’yı 3-2 mağlup ettiği maçta yeni kramponlarıyla ilk maçına çıktı. Yeni kramponlarıyla ilgili konuşan Pogba, "Her şeyden önce bir futbolcuyum ama moda ve tasarıma büyük bir ilgim var ve bunu her zaman keşfetmek istedim. Bu işbirliği benim için özeldi çünkü uzun zamandır Stella McCartney’in hayranıyım. Bu yüzden bir araya gelip bu fikri ortaya çıkardığımızda, bir şeyler yaratmak için mükemmel bir fırsat gibi hissettim" dedi.

Vegan krampon fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlatan Pogba, "Karantinadaydım ve futbol oynamayı çok özlüyordum. Bu yüzden oyuna olan sevgimi stil tutkumla birleştiren bir şeye odaklanabilmek inanılmaz bir duyguydu. Adidas ile yarattığımız kramponlar cesur ve benzersiz" ifadelerini kullandı.