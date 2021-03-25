- Haberler
- Kralspor Haberleri
- Pelkas sakatlandı
Pelkas sakatlandı
Fenerbahçeli futbolcu Dimitrios Pelkas, Yunanistan Milli Takım kampında gerçekleşen antrenmanda sakatlık geçirdi.
- İHA
- 25.03.2021 - 00:57
Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, milli takımının antrenmanında sakatlık geçirdi.
İSPANYA MAÇI KADROSUNDA OLMASI ŞÜPHELİ
Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada kalça sakatlığı yaşayan 27 yaşındaki futbolcunun İspanya maçı kadrosunda olma durumunun şüpheli olduğu belirtildi.