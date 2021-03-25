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    Pelkas sakatlandı

    Fenerbahçeli futbolcu Dimitrios Pelkas, Yunanistan Milli Takım kampında gerçekleşen antrenmanda sakatlık geçirdi.
    • İHA
    • 25.03.2021 - 00:57
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    Pelkas sakatlandı

    Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, milli takımının antrenmanında sakatlık geçirdi.

    İSPANYA MAÇI KADROSUNDA OLMASI ŞÜPHELİ

    Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada kalça sakatlığı yaşayan 27 yaşındaki futbolcunun İspanya maçı kadrosunda olma durumunun şüpheli olduğu belirtildi.

    Pelkas sakatlandı #1

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