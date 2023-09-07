Pendikspor, Galatasaray'dan Fredrik Midtsjö'yü transfer ettiğini açıkladı Galatasaray, Fredrik Midtsjö'nün Süper Lig ekiplerinden Pendikspor'a 3 milyon euro karşılığında transfer olduğunu duyurdu.

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ensonhaber.com

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray’da bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular kesinleşmeye başladı.

Sarı-kırmızılılar, tecrübeli orta sahası Fredrik Midtsjö’nün transferi konusunda bir süre önce Pendikspor’la anlaşmıştı.

Pendikspor'a imzayı attı

Galatasaray’ın ardından Norveçli futbolcu da sözleşme şartlarında anlaşmaya vardıktan sonra Pendikspor'a imzayı attı.

3 milyon euro bonservis

Galatasaray, Pendikspor'un bu transfer için 3 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceğini duyurdu.

KAP'a bildirildi

Galatasaray transferin ardından KAP'a bilgilendirmede bulundu.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Profesyonel Futbolcumuz Fredrik Midtsjö'nün transferi konusunda Pendikspor Futbol A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Pendikspor Futbol A.Ş., şirketimize net 3.000.000 EUR Transfer bedeli ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray karnesi

Galatasaray formasıyla toplam 28 maça çıkan Fredrik Midtsjö 2 gol, 2 asistlik istatistik yakalamıştı.

Midtsjö, Adana Demirspor maçında attığı kritik golle şampiyonlukta, Molde deplasmanında attığı golle ise sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasında önemli katkı sağlamıştı.