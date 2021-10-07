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    PFDK'dan Sergen Yalçın'a 1 maç ceza

    PFDK'dan Sergen Yalçın'a 1 maç ceza

    PFDK, 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Sergen Yalçın'a 1 maç ceza verdi.
    • AA
    • 07.10.2021 - 20:17
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 21:31
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    Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, evinde Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

    Mücadelenin 42. dakikasında Can Bozdoğan'ın yerde kaldığı pozisyona düdük çalınmamasına itiraz eden ve kendisine gelen topa vuran Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

    1 MAÇ CEZA ALDI

    PFDK, Yalçın'ın bu davranışını sportmenliğe aykırı hareket olarak değerlendirerek 1 maç ve 13 bin lira para cezası verdi.

    PFDK'dan yapılan açıklamada "BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın, 02.10.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.

    GALATASARAY MAÇINDA KULÜBEDE OLACAK

    Bu kararla birlikte, Başakşehir maçında takımın başında olamayacak Sergen Yalçın, Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte tekrar takımının başına geçecek.

    PFDK dan Sergen Yalçın a 1 maç ceza #1

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