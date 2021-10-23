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    Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets' 109-114 yenildi

    Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets' 109-114 yenildi

    Philadelphia 76ers deplasmanında 109-114 kazanan Brooklyn Nets, geçtiğimiz günlerdeki mağlubiyetini telafi etti.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2021 - 06:26
    • Güncelleme : 23.10.2021 - 07:15
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    NBA 75. yılındaki olağanüstü mücadelelerin arasına Philadelphia 76ers ve Brooklyn Nets'in karşılaşması da eklendi.

    Geçtiğimiz günlerde NBA'in açılış maçında Milwaukee Bucks'a konuk olan Brooklyn Nets, Kevin Durant, James Harden ve LaMarcus Aldrige'nin harika performanslarıyla Philadelphia 76ers'i 109-114 mağlup etti.

    Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets 109-114 yenildi #1

    KEVİN DURANT NETS'İ SIRTLADI

    Temponun hızlı başladığı karşılaşmada 76ers'de Tobias Harris 23 sayı ile oynarken, milli sporcumuz Furkan Korkmaz 20 dakika sahada kalarak 2 ribaund 2 asist ve 10 sayı ile takımına katkıda bulundu.

    Sahada gözlerin üzerinde olduğu Nets'in yıldızı Kevin Durant, 37 dakika sahada bulunarak 15 ribaund, 12 asist ve 29 sayılık oyun ile farkını ortaya koydu.

    Ayrıca Nets'de James Harden 20 sayı ile kendini gösterirken LaMarcus Aldrige 23 sayılık performans gösterdi.

    Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets 109-114 yenildi #2

    Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets 109-114 yenildi #3

    Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets 109-114 yenildi #4

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