Pogba ve Diallo, maçtan sonra Filistin bayrağı açtı

Manchester United oyuncuları Paul Pogba ve Amad Diallo, Fulham maçının ardından Filistin bayrağı açarak İsrail saldırılarına tepki gösterdi.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United oyuncuları Paul Pogba ve Amad Diallo, Fulham maçının ardından Filistin bayrağı açtı.

Yıldız futbolcular, Filistin bayrağı açarak, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Geçen pazar Chelsea'yi 1-0 yenen ve İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşan Leicester City'nin oyuncuları Hamza Choudhury ve Wesley Fofana da Wembley Stadı'nda yapılan final maçının ardından Filistin bayrağını dalgalandırmıştı.