İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Barış Üçlü, Yalova’da düzenlenen uluslararası Kick Boks turnuvasında önemli bir zafer kazanarak altın kemerin sahibi oldu. 20 farklı ülkeden 60 sporcunun mücadele ettiği turnuvada zirveye çıkan Üçlü, hem Türkiye’yi hem de emniyet teşkilatını onurlandırdı.

"İNŞALLAH BAŞARIMIZI SÜRDÜRMEYE KARARLIYIZ"

Turnuva sonrası duygularını paylaşan Barış Üçlü, şampiyonluk yolunda geçirdiği yoğun hazırlık sürecine değinerek, şunları söyledi:

Daha önce amatör düzeyde boks maçlarına katılmıştım, ancak bu turnuva benim için profesyonel arenada büyük bir sınavdı. Hazırlıklarımı disiplinli ve yoğun antrenmanlarla yaptım, bu da başarıyı getirdi. Altın kemeri kazanarak büyük bir gurur yaşadım. Hedefim, uluslararası platformda hem ülkemizi hem de emniyet teşkilatımızı en iyi şekilde temsil etmeye devam etmek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne destekleri için teşekkür ediyorum, inşallah başarılarımızı sürdürmeye kararlıyız.