Premier Lig devi, Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek için Kadıköy'de

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Fenerbahçe'nin genç yıldızı parlamaya devam ediyor...

Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde de yoluna emin adımlarla devam ediyor.

ÖNE ÇIKAN İSİM OLDU

Sarı-lacivertliler son dönemde performansını artırırken, performansıyla öne çıkan isimlerden biri de Yusuf Akçiçek olmuştu.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Jose Mourinho'nun göreve başladığı günden beri adını birçok kez andığı ve sık sık kadroda şans verdiği genç savunmacı, performansıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.

Avrupa'nın birçok kulübü tarafından defalarca stadyumda takip edilen Akçiçek, Milan Skriniar'ın da kadroya dahil edilmesi ve üçlü formasyonla birlikte sol stoperde ortaya koyduğu oyunla taraftarlarının beğenisini toplamıştı.

TOTTENHAM İDDİASI

Adından söz ettirmeyi başaran genç stoper için Premier Lig devi Tottenham'ın devreye girdiği iddia edildi.

KADIKÖY'DE YAKIN TAKİP

Kuzey Londra ekibinin gözlemcileri, Fenerbahçe-Antalyaspor maçını Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda izleyecek ve Yusuf'u yakın takibe alacak.

BUNDESLIGA'DAN DA TAKİP VAR

Öte yandan 19 yaşındaki stoper için Bundesliga'dan Bayern Münih ve Bayer Leverkusen'in de takipte olduğu öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 resmi maçta forma giyen Akçiçek, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

JOSE MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Yusuf Akçiçek için şu ifadeleri sarf etmişti: