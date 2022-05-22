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    Premier Lig'de şampiyon Manchester City

    Premier Lig'de şampiyon Manchester City

    İngiltere Premier Lig'in son haftasında Manchester City, Aston Villa karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak şampiyon oldu.
    • 22.05.2022 - 20:06
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 20:47
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    Premier Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya taşınırken Manchester City ile Liverpool arasındaki kıyasıya yarış son dakikalara taşındı.

    Manchester City sahasında Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Aston Villa'yı konuk etti.

    37. dakikada Aston 37. dakikada Aston Villa Matty Cash'in golüyle 1-0 öne geçti ve Etihad'ı sessizliğe boğdu. İlk yarı böyle biterken 69. dakikada bu kez eski bir Liverpool yıldızı Coutinho konuk ekibi 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

    Manchester City şampiyon oldu

    Manchester City'nin Türk asıllı yıldızı İlkay Gündoğan, 68. dakikada oyuna dahil oldu ve hikaye bu dakikadan sonra bambaşka bir hal aldı. 76. dakikada İlkay'ın golü farkı ikiye indirirken 78. dakikada Rodri 2-2'lik beraberlik golünü kaydetti. 81. dakikada İlkay bir kez daha sahneye çıktı ve City 5 dakika içinde maçı çevirip öne geçti.

    Kalan dakikalarda City skoru korudu ve Liverpool'un Wolverhampton'ı mağlup etmesine rağmen 93 puanla şampiyonluğa ulaştı. Liverpool ise Premier Lig'de sezonu 92 puanla ikinci sırada tamamladı.

    Manchester City, Premier Lig'de 6. şampiyonluğunu elde etti.

    Premier Lig de şampiyon Manchester City #1

    Premier Lig de şampiyon Manchester City #2

    Premier Lig de şampiyon Manchester City #3

    Premier Lig de şampiyon Manchester City #4


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