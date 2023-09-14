Premier Lig'den transfer: Jonjo Shelvey Rizespor'da

Rizespor'da transferin son günü yaklaşırken çalışmalar devam ediyor.
İlhan Palut yönetimindeki Rizespor, orta saha kurgusuna dikkat çeken bir takviyede bulundu.
Yeşil-mavilililer, Nottingham Forest forması giyen Jonjo Shelvey'i kadrosuna dahil etti.
Sezon sonuna kadar kiralandı
Karadeniz ekibi, İngiliz futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.
Başarı dilediler
Rizespor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Rizespor'umuz İngiltere Premier League takımlarından Nottingham Forest forması giyen Jonjo Shelvey'i kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki İngiliz merkez orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Jonjo Shelvey'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz.
Premier Lig'de uzun süre forma giydi
Charlton Athletic altyapısında futbola başlayan Jonjo Shelvey daha sonra Liverpool, Blackpool, Swansea City ve Newcastle United formaları giydi.
31 yaşındaki orta sahanın Nottingham Forest ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.