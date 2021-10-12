Prens Selman 4 Manchester Unıtedlı oyuncuyu istiyor

Prens Selman'ın, Newcastle Unıted'ı almasının ardından, 4 Manchester Unıtedlı futbolcuyu transfer etmek istediği öğrenildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı bir konsorsiyumun, İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'ı 300 milyon euroya satın alması dünya futbolunda büyük ses getirmişti.

Kulübün satılmasının ardından medyada sürekli transfer dedikoduları çıkarken, taraftarlar ise bu satın alma işleminin ardından kutlamalara başlamıştı.

KULÜBÜN YENİ ORTAĞI "CITY VE PSG SEVİYESİNE GELMEK İSTİYORUZ" DEMİŞTİ

Newcastle United'ın yeni ortaklarından biri olan Amanda Stavele'nin Manchester City ve PSG seviyesine çıkmak için çalışacaklarını belirtmesinden sonra gözler yapılacak transferlere çevirildi.

YÖNETİM 4 MANCHESTER UNITEDLI OYUNCUYU İSTİYOR

Siyah beyazlı ekibin transfere astronomik bir bütçe ayırması beklenirken, Mirror'ın haberine göre kulüp, Manchester United'dan 4 futbolcuyu da bu çerçevede gözüne kestirdi.

Newcastle United'ın hedefindeki dört Manchester Unitedlı yıldızın Donny van de Beek, Anthony Martial, Jesse Lingard ve Eric Bailly'i olduğu aktarıldı.



