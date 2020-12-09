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PSG - Başakşehir maçı ertelendi
PSG - Başakşehir maçı yarın oynanmak üzere ertelendi.
- Haber Merkezi
- 09.12.2020 - 01:43
Medipol Başakşehirli futbolcular, yardımcı antrenör Webo'ya yapılan ırkçı saldırı nedeniyle çekildikleri PSG maçında sahaya çıkmama kararı aldı.
Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, 4. hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekildikleri PSG maçının hakemlerinin değiştirildiğini açıkladı.
MAÇ BU AKŞAM SAAT 20:55'TE
Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, bugüne (9 Aralık Çarşamba) ertelenen PSG maçının, TSİ 20.55’te kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.
PSG - Başakşehir maçında 4. hakemden Webo'ya ırkçı söylem-Video