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    PSG - Başakşehir maçının yeni hakemi Danny Makkelie oldu

    Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir maçının yeni hakemi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie oldu.
    • İHA
    • 09.12.2020 - 02:52
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    PSG - Başakşehir maçının yeni hakemi Danny Makkelie oldu

    UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir karşılaşması Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya Rumen 4. hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun yaptığı ırkçı söylem sonrasında ertelendi.

    Maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe hakem 3'lüsü yönetiyordu. Başakşehir'in de isteğiyle mücadelenin hakemleri değişti.

    PSG - Başakşehir maçının yeni hakemi Danny Makkelie oldu #1

    HOLLANDALI HAKEM MAÇI YÖNETECEK

    UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün kaldığı yerden devam edecek olan müsabakada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie'nin düdük çalacağı duyuruldu.

    Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapacak.

    PSG - Başakşehir maçının yeni hakemi Danny Makkelie oldu #2

    4. HAKEM POLONYALI FRANKOWSKİ

    Maçın dördüncü hakemi ise Polonyalı Bartosz Frankowski olacak.

    VAR'da İtalya'dan Marco Di Bello ve AVAR'da ise yine İtalyan Maurizio Mariani görev yapacak.

    PSG - Başakşehir maçının yeni hakemi Danny Makkelie oldu #3

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